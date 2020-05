Solskjær ansioso pela dupla Bruno Fernandes/Pogba: «Claro que podem jogar juntos»

Ole Gunnar Solskjær acredita que o regresso de Paul Pogba às opções do Manchester United, após o francês ter recuperado da lesão, vai trazer uma nova dupla de sucesso à equipa.





"Claro que os bons jogadores podem jogar juntos. É um grande sim", respondeu o treinador à Sky Sports, quando questionado se Bruno Fernandes e Paul Pogba podem atuar em conjunto no meio-campo dos red devils.O técnico norueguês está muito satisfeito com o médio português."Claro que a chegada de Bruno Fernandes, pelo impacto que teve na equipa, animou toda a gente. O clube, adeptos e jogadores. Ter Pogba e Rashford de regresso, após lesão, será fantástico", afirmou.Ole Gunnar Solskjærestá confiante que a qualidade do plantel do United vai permitir finalizar a época em grande."Temos um plantel fantástico, Scott McTominay, Fred, Nemanja Matic... temos muitos jogos pela frente e acredito que vamos encontrar uma boa ligação entre todos eles. Temos falado muito sobre isso entre a equipa técnica", revelou.