Solskjær e o sonho de ver Ronaldo regressar ao Manchester United: «É o melhor do mundo»

Ole Gunnar Solskjær, treinador do Manchester United, esteve à conversa com a Fundção Shiv Nadar. O técnico norueguês foi questionado sobre que jogador preferia trazer de volta a Old Trafford, entre as antigas glórias dos red devils.





"Isso é completamente injusto. Só posso escolher um?", começou por perguntar Solskjær, para depois atirar: "Provavelmente escolheria dois jogadores que nem sequer tiveram a oportunidade de estar na conquista da Liga dos Campeões, em 1999, Roy Kean e Paul Scholes. Acho que escolheria esses dois".Mas o técnico rapidamente se apercebeu que estava a deixar de fora a escolha mais óbvia neste momento, até porque ainda poderia ser muito útil nesta altura."O Cristiano Ronaldo. Injustiça. O melhor jogador do mundo. Joguei com ele e adorava tê-lo na minha equipa. Com ele, Keane e Scholes, que meio-campo inacreditável teríamos", concluiu.