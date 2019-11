«Son não teve intenção de lesionar André Gomes»: Paulo Bento defende jogador que bem conhece

O desespero de Son Heung-min após a grave lesão de André Gomes



O treinador português Paulo Bento, selecionador da Coreia do Sul, lamentou esta segunda-feira a grave lesão sofrida por André Gomes , na sequência de uma falta de Son Heung-min, o jogador mais influente da seleção asiática.Paulo Bento assinalou que Son "não teve intenção de lesionar" o internacional português, que sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito no jogo da 11.ª jornada da liga inglesa, entre o Everton e o Tottenham (1-1), e vai ser operado hoje."Infelizmente, isso pode acontecer durante um jogo. Desejo-lhe uma rápida recuperação e regresso à competição. Tenho a certeza que Son não teve intenção de lesionar André Gomes", disse Paulo Bento, em conferência de imprensa destinada a anunciar os convocados para os jogos com o Líbano e o Brasil.O treinador português vai também "tentar ajudar" o avançado sul-coreano quando regressar ao convívio na seleção, pois "ninguém gosta de estar envolvido num lance em que um colega acaba por se lesionar" com gravidade.Aos 78 minutos, o médio luso recebeu a bola junto a linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado pelo sul-coreano Son, acabando por torcer o tornozelo direito no momento em que apoiou a perna no chão.A fratura no pé de André Gomes foi visível e chocou todos os jogadores que se aproximaram do atleta do Everton, inclusive Son, que levou imediatamente as mãos à cabeça, em sinal de desespero.