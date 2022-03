Southgate sobre Fábio Carvalho: «Gostávamos de o ter nos nossos sub-21, mas não tem passaporte inglês»

Fábio Carvalho esteve nas bocas do mundo no último mercado de transferências de inverno quando o Liverpool se mostrou interessado em garantir o concurso do jovem médio luso-inglês do Fulham. Mas mais recentemente voltou a ser tema em Portugal, tendo sido a grande novidade da lista de convocados de Rui Jorge para a Seleção Nacional de sub-21.





Em declarações citadas pela imprensa inglesa, Gareth Southgate, selecionador nacional da Inglaterra, assume que gostaria de contar com Fábio Carvalho na seleção de sub-21 inglesa, algo que se tornou impossível devido ao facto de o luso-inglês não ter passaporte inglês, apesar de viver há alguns anos no Reino Unido."Em relação ao Fábio Carvalho, volto a dizer que gostamos dele. Gostávamos de o ter chamado para os nossos sub-21, mas ele não tem passaporte inglês. Esteve elegível nas nossas equipas mais jovens sem precisar do passaporte, mas agora não pode ser selecionador para os sub-21. Gostávamos de o ter chamado. Agora está nos sub-21 de Portugal, não é a equipa A, mas não podíamos ter feito nada", disse.Recorde-se que a Seleção Nacional de sub-21 defronta a Islândia no próximo dia 25 de março, e quatro dias depois trava forças com a Grécia, em Tripoli, em jogos de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023.