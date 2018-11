"Sozinho, aborrecido e ignorado": como Alexis Sánchez vive no Manchester United

Chegou em janeiro deste ano ao Manchester United na condição de grande reforço mas a verdade é que o trajeto de Alexis Sánchez em Old Trafford tem sido tudo menos um sonho. Ao cabo de apenas 28 jogos pelos red devils, o internacional chileno já pediu para sair do clube e o 'The Times' explica como o futebolista se sente: "Sozinho, aborrecido e ignorado".





Aproveitando que este domingo haverá dérbi de Manchester, o jornal inglês recorda que Alexis esteve muito perto de rumar ao City no início do ano. Acabou no United, onde se encontra infeliz... A falta de cumplicidade com Mourinho e muitos dos outros elementos do plantel tem contribuído bastante para o estado de alma do avançado, que brilhou no Barcelona e no Arsenal antes deste declínio. O técnico português terá tentado animar o pupilo, chegando à conclusão de que este é "um caso misterioso."Segundo o periódico britânico, apenas De Gea, Mata e Lukaku estabeleceram uma relação com Alexis, enquanto que o resto da equipa crê que o sul-americano não se esforça por melhorar o seu inglês e que a maneira de abordar os colegas em campo não é a mais correta...