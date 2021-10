Sporar faz golo e assiste no Middlesbrough

Cedido pelo Sporting, Sporar segue de ‘pé quente’ no Middlesbrough. Depois do golo ao Barnsley, o avançado esloveno voltou a marcar e ainda assistiu na vitória sobre o Cardiff (2-0), na 14ª jornada do Championship, que lhe valeu a subida ao 6º lugar da 2ª liga inglesa. O resultado ditou a saída de Mick McCarthy do comando técnico dos galeses.