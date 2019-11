Sterling afastado da seleção inglesa após desacatos com Joe Gomez

Sterling não entra nas contas de Southgate para a receção de quinta-feira a Montenegro, na qualificação para o Euro’2020. Segundo a imprensa inglesa, o extremo discutiu com Joe Gomez no treino da seleção - algo que já havia sucedido no encontro entre Liverpool e Manchester City - e foi excluído do duelo. "A FA confirma que Sterling não será opção quinta-feira por ter causado distúrbio no estágio da equipa", explicou a federação inglesa em nota publicada nas redes sociais.





Gareth Southgate, selecionador inglês, também já veio a público comentar o caso sucedido entre o extremo dos citizens e o defesa dos reds, que marcou o arranque dos trabalhos da seleção dos três leões, para o encontro com o Montenegro."Tomamos a decisão de deixar Raheem [Sterling] de fora do encontro com o Montenegro, na quinta-feira. Um dos maiores desafios e lutas que temos tido tem sido separar os clubes da Seleção Nacional. Infelizmente as emoções do jogo de ontem [domingo] ainda estavam à flor da pele. Penso que foi a melhor decisão em prol do conjunto. Agora que a decisão foi deliberada juntamente com toda a equipa, é importante que continuem a apoiar os jogadores e mantermo-nos focados para o jogo", afirmou o selecionador, em comunicado.