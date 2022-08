Sterling e a saída do Man. City: «Não jogar com regularidade era algo que não ia aceitar»

Raheem Sterling foi uma das transferências sonantes no presente defeso. O internacional inglês, de 27 anos, trocou o Manchester City pelo Chelsea a troco de 53 milhões de euros e explicou o porquê de não ficar no plantel de Pep Guardiola."A mudança aconteceu e senti que o meu tempo no City estava limitado por várias razões. Eu não podia perder esse tempo. Precisava de manter o mesmo nível e ir para um novo desafio. Eu tenho sido titular regular desde os meus 17 anos. Chegar ao ponto alto da minha carreira e não jogar regularmente é algo que não ia aceitar", frisou aos jornalistas.O avançado - tal como Gabriel Jesus - saiu ao mesmo tempo que entraram nos citizens Haaland e Julián Álvarez, dando conta de que não se poderia acomodar. "A minha personalidade vai no sentido de lutar e mudar as coisas, mas não aconteceu e pronto. Esta [Chelsea] foi a opção que se adequou aos meus objetivos pessoais e também aos da minha família, tal como a direção a que o Chelsea está a tomar", sublinhou Sterling.