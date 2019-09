Sterling: «É triste ver alguém como Bernardo Silva desanimado toda a semana»

Raheem Sterling saiu este domingo em defesa de Bernardo Silva a propósito da polémica em torno da acusação de racismo de que o português está a ser alvo, revelando mesmo que o criativo do Manchester City andou toda a semana desanimado perante toda a situação que foi criada em torno do 'tweet' feito em jeito de brincadeira para Benjamin Mendy . Sterling refere ainda que não vê o caso como um ato de racismo, mas admite entender o porquê de o mesmo ter sido visto por algumas pessoas como tal."Não vejo a situação como um caso de racismo, de todo! É uma situação entre dois amigos, como todos sabem. Consigo perceber que algumas pessoas possam ficar 'tocadas' por aquilo, mas parece-me que nesta situação foi apenas uma piada para o seu amigo. Ele não se está a referir ao tom de pele, nem aos seus lábios. O mais importante para mim é que ele não se referiu ao tom de pele", começou por dizer o inglês, à BBC."É triste ver alguém como o Bernardo desanimado durante toda a semana, especialmente porque ele não é nada assim. Eles são bons amigos e é triste de se ver. Ele não está errado no que fez, mas ao mesmo tempo também percebo por que razão as pessoas entendem dessa forma. Na verdade, só temos de saber ser mais inteligentes nas redes sociais. Estamos numa época em que qualquer coisa que faças ou digas vai ser rapidamente julgado e é bastante triste ver isto. Ele tentou fazer uma piada e essa piada não foi a melhor, mas temos de seguir em frente e perceber que não foi intencional", disse.