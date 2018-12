Sterling revela o que lhe disse Juan Mata no último dérbi de Manchester

Raheem Sterling deu uma entrevista ao 'The Times' onde comentou o último dérbi de Manchester (), jogo no qual o inglês foi acusado de desrespeitar os seus adversários. Nos instantes finais do encontro, o extremo provocou os jogadores dos red devils através de algumas habilidades com a bola e Juan Mata foi um dos que confrontou o inglês. Agora, Sterling conta o que o espanhol lhe disse."O Juan Mata só me disse, 'mantém um pouco de respeito'. Eu não estava a tentar faltar-lhes ao respeito, só a proteger a bola e ao mesmo tempo a entreter os adeptos", garantiu.A atitude de Sterling mereceu um, mas o jovem jogador de 23 anos volta a assegurar que não era a sua intenção gozar com o adversário."Ele [Guardiola] não quer que faltemos ao respeito a ninguém. Surpreendeu-me. Eu estava a manter a bola. Estava a tentar perder tempo, a provocar uma falta. Não estava a tentar gozar com eles porque tinham perdido, não era essa a minha intenção", disse.