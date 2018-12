Steven Gerrard sobre Mourinho: «É um vencedor em série»

Steven Gerrard, antigo capitão do Liverpool e atual treinador do Rangers, não poupou elogios a José Mourinho, despedido esta terça-feira do Manchester United. "É um vencedor em série. Foi despedido pelo United, mas ganhou troféus pelo clube", afirmou o inglês, que Mourinho tentou contratar na sua primeira passagem pelo Chelsea.

"Foi o melhor trabalho de um treinador desde que Alex Fergsuon saiu. Eles passaram dificuldades antes, mas o José chegou e colocou alguns troféus no museu, pelo que não pode ser muito criticado", acrescentou Gerrard.

Para 'Stevie G', será "interessante ver em que sentido" o United irá agora. "Mas a verdade é que os adeptos do Manchester United não querem saber do que eu tenho para dizer sobre o assunto, pelo que não é um problema meu", afirmou a figura histórica do rival Liverpool.