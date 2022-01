Supercomputador prevê final da Premier League: Man. United fora dos lugares de Champions

Com a segunda metade da temporada já em andamento, é momento de olharmos para as habituais previsões anuais na Premier League sobre as classificações finais do campeonato inglês - quem será o campeão, quem irá à Champions ou até mesmo quem descerá de divisão.O portal 'bettingexpert' aventurou-se na tentativa de adivinhar o futuro e, com ajuda de um supercomputador, revelou aquelas que são as classificações esperadas, depois de uma série de cálculos e previsões.Entre todas as equipas que compõem a Premier League em 2021/22, de realçar o facto de o Wolverhampton de Bruno Lage estar 'destinado' a terminar o ano fora dos lugares que dão acesso às competições europeias, com o Manchester United de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo a concluírem a época no lugar que dá acesso à... Conference League, enquanto que o Liverpool de Diogo Jota lutará com o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva pelo título de campeão em Inglaterra. Já o Arsenal de Nuno Tavares deve terminar no top-5.Mais abaixo nesta classificação encontramos o Leicester de Ricardo Pereira que também é apontado a ficar de fora das competições europeias, com o Everton de André Gomes a lutar para não descer ao Championship, depois de ver Rafa Benítez ser demitido. O 'todo-poderoso' Newcastle também terá de batalhar para sair dos últimos lugares e não disputar a segunda divisão inglesa no próximo ano.1. Manchester City2. Liverpool3. Chelsea4. Tottenham5. Arsenal6. Manchester United7. West Ham8. Wolverhampton9. Leicester10. Brighton11. Aston Villa12. Crystal Palace13. Southampton14. Leeds United15. Brentford16. Everton17. Newcastle18. Watford19. Burnley20. Norwich