Surreal: capitão do Aston Villa lança apelo, não o segue e ainda bate em três carros

Faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Eis uma máxima que se pode aplicar a Jack Grealish, capitão do Aston Villa. O jogador partilhou um vídeo nas redes sociais a apelar para que as pessoas não saiam de casa e poucas horas depois foi a uma festa.





Grealish foi apanhado na rua, de calções e com um chinelo de cada cor, depois de o seu Range Rover, que aparentemente ficou mal travado, ter descaído, acabando por causar danos em outros três carros, incluindo dois Mercedes. O jogador terá dito logo aos donos dos carros que se responsabilizava pelo sucedido.Mas o incidente não aconteceu à porta da casa de Grealish, conforme conta o jornal 'The Sun'.O capitão do Aston Villa estava em casa do antigo avançado escocês Ross McCormack, que deixou o Aston Villa na época passada, onde também estava Tony Capaldi, antigo internacional irlandês que jogou pelo Leeds."A festa durou a noite inteira. Era insuportável. O barulho só parou quando, por volta das 8 da manhã, se ouvira as colisões lá fora", contou um vizinho."O Jack Grealish estava junto ao carro, a falar com um segurança. Foi estranho vê-lo tão desorientado e confuso. Ele queria ir embora, queria evitar que as pessoas lhe fizessem perguntas. Encolhia os ombros e dizia, de forma algo arrogante aos donos dos outros carros que ia pagar tudo, como se fosse algo de pouca importância", acrescentou o mesmo vizinho, citado pelo 'The Sun'.