Wolverhampton vence Reading nos penáltis em duelo de treinadores portugueses

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo avançou esta quarta-feira para a próxima fase da Taça da Liga inglesa, batendo o Reading de José Gomes nos penáltis.





Com quatro portugueses no onze inicial (Rúben Vinagre, Rúben Neves, Bruno Jordão e Pedro Neto), foi precisamente Jordão a inaugurar o marcador aos 27 minutos. Contudo, já no longo período de compensação, Boye empatou aos 90'+9, atirando a discussão do vencedor para o desempate por penáltis. Aí, os wolves venceram por 4-2, cabendo a Rúben Vinagre a marcação do penálti decisivo.