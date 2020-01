Taça de Inglaterra: Wolverhampton trava Manchester United e força decisão em Old Trafford

Equipa que tem feito sensação em Inglaterra na presente temporada, o Wolverhampton voltou este sábado a travar um dos grandes do futebol inglês, agora ao empatar a zero diante do Manchester United em partida da Taça de Inglaterra.





Com Rúben Vinagre, Rúben Neves e Pedro Neto na equipa titular e João Moutinho a saltar do banco, o Wolverhampton bateu-se de igual para igual com os red devils e acabou mesmo por obrigar à realização de uma segunda partida, agora em Old Trafford, para definir o apurado para a próxima ronda.Este encontro, refira-se, ficou também marcado pelo regresso aos relvados de Diogo Dalot, quase três meses depois da sua última aparição pelo Manchester United.Melhor sorte acabou por ter a (mini) armada portuguesa do Manchester City, que diante do Port Vale, da League One, venceu por claros 4-1. Com João Cancelo e Bernardo Silva em campo, os de Pep Guardiola ganharam com golos de Zinchenko (20'), Agüero (42'). Harwood-Bellis (58') e Foden (76'), apurando-se assim para uma próxima ronda onde já estão também outras equipas da Premier League, tais como o Burnley (4-2 ao Peterborough), o Southampton (2-0 ao Huddersfield Town), o Norwich City (4-2 ao Preston North End) ou o Bournemouth (4-0 ao Luton Town).Em sentido inverso, nota para o afastamento do Brighton, derrotado pelo Sheffield Wednesday, e para o empate a três entre o Watford e o Tranmere Rovers, da League One. Neste último duelo, refira-se, o português Domingos Quina foi titular e saiu aos 61 minutos no Watford.