«Talvez digas para eu me f...»: Mourinho 'apertou' com Alli quando chegou ao Tottenham

A série 'All or Nothing' sobre o Tottenham, produzida pela Amazon e que retrata a temporada passada dos spurs, estreia na próxima segunda-feira no Reino Unido. Entre os temas da série, cujos primeiros episódios já foram visionados por alguma imprensa britânica, é retratada a chegada de José Mourinho ao clube e numa das primeiras conversas do Special One com o presidente dos spurs, Daniel Levy, o técnico português revelou o único conselho que recebeu de Alex Ferguson quando orientou o Manchester United e que envolvia... um jogador do Tottenham.





A palestra de Mourinho que deixou Eriksen surpreendido: «Temos de ser um bando de filhos da p...» A palestra de Mourinho que deixou Eriksen surpreendido: «Temos de ser um bando de filhos da p...»

A carregar o vídeo ...

Documentário mostra reação dos jogadores do Tottenham ao verem Mourinho pela primeira vez Documentário mostra reação dos jogadores do Tottenham ao verem Mourinho pela primeira vez

A carregar o vídeo ...

"Em dois anos deu-me apenas um conselho: compra o Dele Alli. A mentalidade, a forma como joga, a agressividade que tem... ele é um jogador à Manchester United. Compra-o", transmitiu José Mourinho, durante um troca de impressões sobre o médio inglês. Mourinho explicou a Levi que Alli precisava de melhorar, isto depois de ter acusado o jogador de ser preguiçoso logo no primeiro treino. "Vou ser chato contigo. E tens sorte, porque quando sou assim significa que gosto da pessoa", atirou o Special One ao internacional inglês.Depois disso, Mourinho reuniu-se com Alli no seu escritório - as imagens foram reveladas pelas câmaras fixas da Amazon - e transmitiu-lhe o que pensava. "Dentro de ti talvez digas para eu me f..., mas tenho de te dizer o que penso. Não tenho dúvidas sobre o teu potencial. Vi-te fazer jogos e coisas incríveis, mas sempre senti que tinhas altos e baixos. Há uma grande diferença entre um jogador consistente e um jogador de momentos, e é isso que faz a diferença entre um jogador de topo e um com potencial. Não sei se tem a ver com o teu estilo de vida, só tu é que sabes. Tenho 56 anos e ontem tinha 20. O tempo voa. Acho que um dia vais arrepender-te se não alcançares o que podes".Numa sessão de apresentação da série que decorreu no Estádio do Tottenham, Dele Alli foi confrontado com a conversa no escritório de Mourinho e disse ter aceitado as críticas."Quando alguém como Mourinho fala contigo, tu ouves sempre. Foi a nossa primeira conversa. Naquele momento não pensas em câmaras, mesmo que estejam lá. Como jogador, já não sou um jovem, e quando chega um treinador como ele, claro que esperas pela primeira conversa. Todos esperavam, para perceber o que ele achava e o que tinha visto de nós quando treinava outros clubes. Significa muito para os jogadores quando alguém tem essa conversa e é tão honesto. Não basta dizerem-te o que queres ouvir. Às vezes pode ser difícil de aceitar, mas percebes que não é algo negativo. Como ele já explicou, disse aquelas coisas para ajudar e tenho consciência disso, não sou parvo. É algo que fica contigo, mas agora que vejo a conversa lembro-me de muito mais coisas. Serviu para trabalhar mais e abrir um pouco os olhos", explicou o médio.