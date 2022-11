Ten Hag: «Começámos a perder no início da 1ª e 2ª parte, é inaceitável»

O Manchester United voltou a perder para a Premier League e Erik Ten Hag tentou explicar o porquê dos red devils terem capitulado na casa do Aston Villa (3-1). O treinador holandês não gostou de ver a equipa sofrer os três golos a abrir as duas partes do encontro."Começámos a perder no início do primeiro tempo e do segundo tempo, isso é inaceitável. Eles pareciam mais frescos, mais preparados. Depois de muito tempo isto acontece, é algo que depende de nós. Não guardámos a bola, não mostrámos a organização correta. Não seguimos as regras de como se defende e fomos perdendo batalhas. O resultado é claro, ele unca mente. No futebol alcanças sempre os teus próprios ganhos. Hoje não fomos bons o suficiente", assumiu à BBC.O treinador que lançou Dalot e Cristiano Ronaldo de início lamentou ainda que jogadores com maturidade suficiente deixem consistir dois golos nos primeiros 11 minutos do jogo. "Os nossos jogadores têm experiência, é preciso ler o jogo, ter a organização certa e não sofrer dois golos. Isso foi algo totalmente desnecessário", condenou.