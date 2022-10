Ten Hag explica início de Ronaldo no banco: «Escolhemos o onze que tem mais possibilidades de vencer»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Erik Ten Hag deixa Cristiano Ronaldo no banco de suplentes ante o Tottenham depois do português ter sido titular diante do Newcastle. O treinador holandês revelou o porquê desta opção."Trata-se de construir a melhor equipa perante um Tottenham compacto, mas de transição e alta intensidade. Acho que este é o melhor onze", frisou o técnico dos red devils à Amazon Prime Video Sport."Escolhemos o onze que tem mais possibilidades de vencer o jogo e existe um plano para o fazer. O Cristiano Ronaldo é um jogador importante e que pode fazer golos. Ele vai entrar e pode fazer a diferença nesse momento", garantiu Ten Hag.