Ten Hag: «Ronaldo está feliz. Claro que quer jogar, ele fica lixado quando não joga»

A boa disposição de Cristiano Ronaldo na véspera de jogo do Manchester United na Liga Europa

Erik Ten Hag voltou a abordar esta quarta-feira o facto de não ter colocado Cristiano Ronaldo em campo diante do rival Manchester City, num encontro que terminou com um 6-3 favorável aos citizens. O treinador dos red devils reforçou que o português está "feliz" depois de, após o apito final no Etihad, ter referido que foi por "respeito" à carreira do capitão da seleção portuguesa que não o utilizou no dérbi."Ele não está feliz por não ter jogado no domingo, mas essa não era a questão. A pergunta era sobre o humor dele quando está por perto e se está feliz. Claro, ele quer jogar, ele fica lixado quando não joga", deu conta o técnico holandês em conferência de imprensa, frisando que o avançado, de 37 anos, está apto para dar o seu melhor sempre que é chamado."O Cristiano é muito competitivo, ele não está feliz quando não está a jogar, mas eu tenho de repetir porque talvez não tenham ouvido. Ele está a treinar bem, está de bom humor, está motivado e dá o seu melhor e é isso que nós esperamos", explicou Ten Hag.