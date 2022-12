Ten Hag sobre a saída de Ronaldo: «Só olhamos para a frente, ele escolheu dizer adeus»

O Manchester United mostrou ter ultrapassado a saída de Cristiano Ronaldo com uma vitória caseira sobre o Nottingham Forest, por 3-0, no regresso à Premier League. No primeiro jogo para o campeonato sem o português, Erik Ten Hag foi interrogado sobre a ausência de CR7 e garantiu que não pensa no passado."O foco estava no regresso ao campeonato. Apenas vejo uma equipa com fome", garantiu em declarações ao serviço Viaplay.O treinador holandês dos red devils foi, depois, mais além na resposta. "Não olho para para trás, apenas para a frente. Ele escolheu dizer adeus, já não faz parte do plantel", sublinhou Ten Hag, que foi sempre garantindo que contava com o futebolista português, mesmo que a utilização nos jogos oficiais fosse parca.