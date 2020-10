«Tentei 'sequestrar' Bale... Fizemos tudo o que podíamos, até tínhamos um helicóptero»

Gareth Bale poderá estrear-se na equipa de José Mourinho este fim de semana, no jogo frente ao West Ham, orientado por David Moyes e na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador recordou que tentou 'sequestrar' o internacional galês no verão de 2013, quando este já estava a caminho do Real Madrid.





"Queria que Gareth Bale fosse a minha primeira contratação no Manchester United, mas ele já estava a caminho do Real Madrid. Ainda o tentei 'sequestrar'. O Manchester United oferecia mais dinheiro do que o Real Madrid, mas eles ofereceram mais dinheiro ao jogador. Fizemos tudo o que podíamos, até tínhamos um helicóptero no centro de treinos para o ir buscar. Pensávamos que tínhamos hipóteses", contou David Moyes."Bale escolheu o Real Madrid e foi uma decisão brilhante porque conquistou quatro Champions. Tem tido uma carreira brilhante", admitiu ainda o treinador do West Ham.