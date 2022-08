Terceira ronda da Taça da Liga vai ter um duelo de titãs entre Chelsea e Man. City

Chelsea e Manchester City vão defrontar-se na terceira eliminatória da Taça da Liga inglesa de futebol, cujo sorteio foi esta quarta-feira realizado, ditando a receção do Wolverhampton ao Leeds.

Os citizens, bicampeões ingleses, que contam com Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo, medem forças com os blues, que há dois anos lhes venceram na final da Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, no Porto.

A equipa mais portuguesa do futebol britânico, o Wolverhampton, de Bruno Lage, recebe o Leeds, enquanto o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, é anfitrião do Aston Villa.

O Arsenal, de Fábio Vieira, surpreendente líder da Liga inglesa, recebe o Brighton, igualmente em forma, com o quinto lugar, numa competição em que o único clube da principal divisão a ter sido eliminado foi o Fulham, orientado por Marco Silva.