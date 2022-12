Terry lembra "regra desconhecida" que aprendeu com Mourinho... que nem os árbitros conheciam

John Terry partilhou esta terça-feira, à margem da cobertura do jogo do Mundial'2022 entre Marrocos e Espanha, uma história vivida com José Mourinho nos tempos de Chelsea, na qual revela ter aprendido uma regra com o português que, ao que parece, nem os árbitros tinham conhecimento."Lembro-me que a regra era: se estavas a ganhar por 1-0 e a bola chegava à área, se dois defesas chocassem e fossem ao chão, não tinham de sair de campo. Por isso, nos últimos 10 a 15 minutos, ele colocava-me com o Gary Cahill e dizia 'quando a bola chegar à área, assegurem-se que ambos vão ao chão ao mesmo tempo. Choquem um contra o outro e vão ao chão, porque vocês não podem sair em simultâneo'. Nunca tínhamos ouvido falar dessa regra", assumiu o inglês, prosseguindo."Por isso, entrámos nos últimos 10 minutos, a bola chega à área e o Gaz vai ao chão. Eu penso 'bem, é melhor também fazer o mesmo'. Então atiro-me para o chão e o árbitro diz 'vocês os dois, para fora do relvado'. E eu digo-lhe 'não, não essa a regra. Pergunta ao auxiliar'. E o árbitro 'sim, sim, tens razão, fiquem ambos em campo'. O Mourinho estava tão à frente nessas pequenas coisas, estamos a falar de detalhes. Os melhores treinadores são aqueles que as encontram. É incrível", acrescentou o antigo jogador, de 41 anos, à beIN Sports.