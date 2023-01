Teve mansões, carros velozes e uma vida de luxo: «Podia ser bilionário se não tivesse f... tudo»

Os jogadores de futebol podem ganhar muito dinheiro, mas se não forem bem orientados podem perdê-lo num abrir e fechar de olhos. Foi o que aconteceu a Jermaine Pennant, antigo futebolista inglês, hoje de 39 anos, que jogou em clubes como Arsenal, Liverpool, Wolverhampton ou Saragoça.Ganhou pouco mais de 11 milhões de euros ao longo da carreira mas gastou-os de forma displicente. Teve um Ferrari F430, um Aston Martin DB9, um Lamborghini, um Porsche GTS e vários Range Rovers. Passou férias nas Maldivas, nas Bahamas, nas Seychelles e no Dubai. Hoje faz contas à vida. É comentador na rádio talkSPORT e arrepende-se de muitas decisões que tomou."Hostestamente, podia ser um bilionário se não tivesse f... tudo", admite Jermaine Pennant, que se define como "financeiramente iletrado", citado pelo 'The Sun'. "Cometi muitos erros, mas não sabia como lidar com as coisas nem pensava nas consequências das minhas ações. Diziam que eu era um 'bad boy', mas na realidade não passava de um miúdo inseguro, que não sabia o que estava a fazer."Pennant contou que foi recentemente diagnosticado com défice de atenção e hiperatividade, além de stress pós-traumático, motivado por um problema sofrido na infância.E terá sido à conta do défice de atenção que o ex-jogador se esqueceu que era dono de uma casa em Cheshire, depois de assinar pelo Saragoça, mesmo estando a pagar um empréstimo pela habitação. Comprou a casa por 1,4 milhões de euros por conselho de um angariador, mas ela foi depois ocupada por um grupo de toxicodependentes, que deflagrou um incêndio na propriedade."Comprei casas e nunca falei com um agente imobiliário, tinha hipotecas que nem fazia ideia. Aceitei conselhos de pessoas más, vivia um dia de cada vez. Havia um angariador que fazia as coisas por mim, mas agora percebo que ele desviava o meu dinheiro. Aconselhou-me a comprar uma casa em Hale por um valor elevado, precisava de obras. Mas eu não paguei aos construtores, paguei-lhe a ele. Isto acontecia-me onde quer que fosse", explicou o antigo jogador.Mas o dispêndio de dinheiro não era apenas no setor imobiliário. "Gastava também muito em clubes noturnos, sem me preocupar com isso. Fazíamos viagens a Las Vegas, lembro-me que na primeira paguei uma conta de 30 mil dólares (cerca de 28,2 mil euros) e nem sei o que consumimos... Investi em cavalos, propriedades e perdi o dinheiro todo. Não sei quanto ao certo, mas terá sido mais de 10 milhões de libras (cerca de 11,3 milhões de euros).A juntar a tudo isto vieram as dívidas ao fisco e um divórcio dispensioso. Acabou por declarar bancarrota e agora Pennant espera reconstruir a sua vida, ao lado da namorada, Jess Impiazzi, de 33 anos... "Se pudesse dar um conselho aos jogadores jovens diria: 'Assegura-te que tens ajuda, bons conselhos e rodeia-te de pessoas boas'."