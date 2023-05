The Rock segue as pisadas de Deadpool: Dwayne Johnson investe no futebol inglês

O sucesso que Ryan Reynolds, popular estrela de Hollywood, tem tido ao leme do Wrexham parece estar a motivar outras estrelas do cinema norte-americano a investir no futebol inglês.

Dwayne Johnson, que no universo do wrestling se transformou em The Rock, está a equacionar juntar-se a Ray Winstone, também ele intimamente ligado à 7ª Arte, para investir no Southend United.

O clube inglês milita na Vanarama National League, precisamente o mesmo escalão do campeão Wrexham, tendo terminado na 8ª posição esta temporada.