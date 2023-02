'The Times' garante que o Leeds também falou com Pedro Martins para assumir a equipa

O futuro homem a sentar-se no banco do Leeds United poderá ser português. O jornal 'The Times', tal como referido nos últimos dias, volta a garantir que Nuno Espírito Santo foi um dos intervistados mas há um imperativo monetário: a equipa da Premier League terá de pagar 5,3 milhões de libras ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para garantir os serviços do antigo técnico do Wolverhampton e Tottenham.Assim, surgiu uma outra opção e também ela portuguesa. Pedro Martins, três vezes campeão na Grécia pelo Olympiacos, figura agora no Al-Gharafa, do Qatar, e o jornal britânico garantiu que foi contactado.Michael Skubala é a mais forte alternativa mas como técnico interino, até ao final da temporada, depois de ter assumido a formação de Elland Road após o despedimento de Jesse Marsch.Andoni Iraola, Raúl e Marcelo Gallardo também foram contactados mas rejeitaram aceitar esta possibilidade de emprego.