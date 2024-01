Thiago Silva e a possibilidade Fluminense: «Futuro a Deus pertence»

Thiago Silva, atualmente ao serviço do Chelsea, é um sonho antigo do Fluminense. O jogador de 39 anos nunca escondeu que essa seria uma boa possibilidade para fechar carreira e voltou ao tema, em entrevista à HaytersTV.

O contrato com a equipa inglesa termina no próximo verão e nessa altura, atira o jogador, tudo pode acontecer: "Não tenho nada programado e não sei se vou parar hoje ou no ano que vem. Ainda não tenho nada programado. Só me quero divertir. Ainda estou a conseguir manter boas performances, os meus números são bons e isso dá-me tranquilidade para continuar. O futuro a Deus pertence. Vamos acabar bem esses quatro meses e ver o que acontece depois."

Recorde-se que a ligação do central ao clube é muito forte. De resto, quando o lateral Marcelo assinou pelo Fluminense, foi Belle Silva, mulher de Thiago Silva, a deixar o mistério no ar: "A gente se encontra no ano que vem."