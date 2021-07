Tiago Fernandes: «Premier League é o melhor campeonato para Rafael Leão»

Rafael Leão continua a ser associado ao Wolverhampton e, por isso, o jornal inglês 'BirminghamLive' conversou com Tiago Fernandes, antigo treinador do avançado na formação do Sporting, para recolher mais informações sobre o atual jogador do Milan.





"A minha primeira impressão, quando ele tinha 12 anos, é que era um diamante em bruto. Tinha uma capacidade técnica fora do comum e fazia coisas nos jogos que mais ninguém conseguia com aquela idade. Conversava com ele sobre descanso e alimentação porque os jovens podem desviar-se do caminho e como treinador deles, era importante colocá-lso a par dessas coisas para eles não desperdiçarem o potencial", recordou Tiago Fernandes em conversa com a jornalista Bruna Reis.O treinador defende que a Premier League é a 'cara' de Rafael Leão. "Sempre lhe disse que o futebol inglês é o que encaixa melhor nas suas características como jogador. É o melhor campeonato para ele. Traria golos, técnica, irreverência, criatividade e jogar com portugueses faria maravilhas, mas acho que teria de jogar como número 9", antecipou Tiago Fernandes.