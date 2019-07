Tielemans torna-se no jogador mais caro da história do Leicester

Através de um comunicado, o Leicester anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com o Monaco, de Leonardo Jardim, para a contratação de Youri Tielemans por uma verba a rondar os 45 milhões de euros, segundo revela a BBC.Em declarações às plataformas oficiais do clube, Tielemans não escondeu o entusiasmo em manter-se no emblema inglês: "É um grande sentimento assinar por este clube. Desde que cheguei por empréstimo, na última época, todos os jogadores, técnicos e adeptos foram fantásticos comigo", revelou o internacional belga."Acredito que temos talento no nosso plantel para conquistar algo de especial, e isso, para qualquer jogador, é entusiasmante. Mal posso esperar por voltar a trabalhar com este clube e fazer tudo o que puder para ajudar os meus companheiros de equipa", finalizou.Caso de confirme o valor da transferência, o médio de 22 anos torna-se-á no mais caro reforço dos foxes, ultrapassando a fasquia dos 33,5 milhões de euros que o Leicester pagou ao Newcastle, na passada quarta-feira, pelo passe de Ayoze Pérez.