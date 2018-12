Todas as reações à saída de Mourinho do Manchester United

OK Paul, here's my caption:



'Smug, toxic, under-performing, childish £100 million d*ckhead uses worst possible moment to be a smart-arse'. pic.twitter.com/vQGPfTxuuN — Piers Morgan (@piersmorgan) 18 de dezembro de 2018

Understand that the Man Utd payoff to Mourinho will be lower than the 22.5m pounds being reported in some places. Should be able to get a better idea when club accounts are filed December 18, 2018

The thing that is annoying me the most right now is why are people so focused on @paulpogba and Jose Mourinho. Let's focus on rebuilding something solid instead of being in a playground. Doing this is only disrespecting the badge, from now we only need positivity. #ManUtd #MUFC pic.twitter.com/ClmWqmgf7G — Patrice Evra (@Evra) 18 de dezembro de 2018

Would imagine one of the main reasons for sacking Mourinho now would be to stop the attempted mass exodus of their best players next month. — Gary Lineker (@GaryLineker) 18 de dezembro de 2018

Jose Mourinho will now be gleefully pulverised by all & sundry but I love the guy.

Brilliant manager, great character, incredible track record.

Too many overpaid mediocre flash git egos in that United team.

Jose will be back soon, winning big trophies again. pic.twitter.com/3Z8NfHp8vL — Piers Morgan (@piersmorgan) 18 de dezembro de 2018

With @ManUtd 19 points behind @LFC after 17 games, with the vast majority of players playing way below their best...and dour football to boot. Given Mourinho was allowed to spend hundreds of millions on those players the split seemed inevitable. — Gary Lineker (@GaryLineker) 18 de dezembro de 2018

O Manchester United anunciou esta terça-feira a saída de José Mourinho do comando técnico do clube . As reações não tardaram a correr mundo: dos corrosivos memes às palavras que chegam do mundo do futebol. Siga aqui todas as reações:, antigo internacional inglês e avançado do Liverpool, considera que a saída de Mourinho era "inevitável pela forma como o United jogou em Anfield". "Fiquei chocado por ver tantos jogadores a esconderem-se da bola. O timing é interessante. Na segunda-feira, a direção parecia indicar que não tinha planos para agir no imediato, mas acho que devem ter olhado para a série de jogos que aí vêm e sentiram que não tinham opção. São todos 'ganháveis'. À exceção do jogo com os Spurs, o United tem obrigação de ganhar os próximos 10 jogos."De novo, agora com palavras muito duras para Pogba. "Convencido, tóxico, a jogar pouco, idiota infantil de 120 milhões de euros usa o pior momento possível para ser chico-esperto."He wrote: "Smug, toxic, under-performing, childish £100 million d*** head uses worst possible moment to be a smart-arse.", jornalista do NY Times, garante que a indemnização de Mourinho será inferior à queE a, como é costume, também aproveitou para fazer publicidade.A cadeia de restaurantesjá aproveitou para fazer uma graçola e diz que recebeu um currículo de um tal de "J Mourinho"...O escocês, figura mítica do Liverpool e antigo treinador do Benfica, não ficou surpreendido depois do resultado de domingo em Anfield. "Estive em Bournemouth, tenho bilhete de época, 10 filas atrás do banco. Achei que o treinador não queria estar ali.", entretanto apagada, continua a dar que falar., ex-jogador francês do United e manifestou-se irritado. "O que me chateia é que que as pessoas estão tão preocupadas com Pogba e Mourinho. Vamos focar-nos em reconstruir algo sólido em vez de estar num parque infantil. Fazê-lo é uma falta de respeito pelo emblema, a partir de agora só precisamos de pensar positivo".voltou ao Twitter para dizer que acredita que "umas das principais razões para despedir Mourinho agora é impedir um êxodo massivo dos melhores jogadores" em janeiro., conhecido jornalista e adepto ferveroso do Arsenal, deixa palavras de apoio ao treinador português. "Vai ser pulverizado por todos, mas adoro o topo. Um treinador brilhante, uma grande personagem, com registos incríveis. Há demasiados egos medíocres e bem pagos naquela equipa do United. José vai voltar em breve, a ganhar grandes troféus outra vez.", histórico capitão do Manchester United com Alex Ferguson, defende o treinador português: "Ficou claro bem cedo que a direção não queria apoiar algumas contratações de José Mourinho. Nesse momento, acabaste como treinador.", antigo adjunto do Special One, admite que a saída possa ter resultado da vontade do treinador. Leia mais, antigo internacional inglês e apresentador do Match of the Day, da BBC, acha normal o desfecho. "Com o Manchester United 19 pontos atrás do Liverpool ao fim de 17 jogos, com a grande maioria dos jogadores muito abaixo do seu melhor... e futebol pouco simpático. Dado que Mourinho teve autorização para gastar centenas de milhões nestes jogadores, a separação parecia inevitável", escreveu, no Twitter.