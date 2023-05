Todd Boehly passa a dedicar-se menos tempo ao Chelsea após temporada catastrófica

O tempo dedicado por Todd Boehly ao Chelsea já não é o mesmo. Quem o noticia é a cadeia 'Bloomberg', garantindo que o magnata norte-americano passou a delegar mais vezes as funções a outros diretores no clube de Londres. Isto acontece após uma temporada tenebrosa dos blues, a pior dos último 29 anos.De acordo com a mesma fonte, o investidor de 49 anos debruça-se agora sobre outras áreas de negócio e dispende apenas 20 por cento do tempo diário com o pensamento no Chelsea. Uma redução drástica já que nos primeiros meses após a compra, efetivada em junho de 2022, metade do dia era passado a pensar no emblema de Stamford Bridge.Atualmente, o Chelsea ocupa o 12º lugar da Premier League ao cabo de 36 jornadas e vai falhar as competições europeias da próxima temporada. Desde que comprou o clube, Boehly, co-proprietário dos Los Angeles Dodgers, já desembolsou mais de 600 milhões de euros em transferências e, até agora, sem resultados desportivos.