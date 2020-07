Wolverhampton ficou fora da Liga Europa mas ainda há esperança... até para a Liga dos Campeões

Após a derrota frente ao Chelsea na última jornada da Premier League, o Wolverhampton não conseguiu festejar o acesso às competições europeias... mas a verdade é que a equipa de Nuno Espírito Santo ainda tem algumas possibilidades de dar a volta à história. Há duas vias alternativas e os wolves tanto podem chegar à Liga Europa... como à Liga dos Campeões.





Primeiro, o Wolverhampton, para chegar à Liga Europa, vai olhar com muita atenção para a final Taça de Inglaterra e torcer pelo Chelsea frente ao Arsenal. Passamos a explicar, tendo em conta que este é um jogo que preenche uma vaga europeia.Ora, os blues ficaram no quarto lugar da Premier League, pelo que já têm a Champions garantida. Vencendo, a vaga passaria para o Wolverhampton, que ficou no sétimo lugar. A equipa de Nuno Espírito Santo disputaria a segunda pré-eliminatória da Liga Europa neste cenário.Mas há outro cenário, bem mais difícil mas cujo prémio recompensa. O Wolverhampton ainda está na Liga Europa e se vencer o troféu garante o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. A formação inglesa vai receber o Olympiacos, de Pedro Martins, na segunda mão dos oitavos-de-final, a 6 de agosto. No primeiro jogo, houve um empate a um golo.