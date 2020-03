«Tornou-se rapidamente no talismã do United»: imprensa inglesa rendida a Bruno Fernandes

Bruno Fernandes continua a fazer as maravilhas dos adeptos do Manchester United. Este domingo, o internacional português ajudou os red devils a garantir o triunfo (2-0) na receção ao Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, em jogo da 29.ª jornada da Premier League, partida onde foi considerado o melhor em campo. O camisola '18' da equipa orientada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjäer executou, à passagem do minuto 30 da partida, um passe magistral que isolou Anthony Martial, que levou a melhor no frente-a-frente com Ederson.





No final do encontro, as apreciações da imprensa inglesa à exibição do médio português foram merecedoras de vários elogios e há quem fale mesmo que o ex-médio do Sporting já se tornou no talismã do United, como é o caso do ''. "Tornou-se rapidamente no talismã do United. Deu início ao lance do golo do Martial com um pormenor magnífico de improviso – e também ofereceu a James uma clara oportunidade de golo", atribuindo a nota '8' ao médio luso, numa escala de 0 a 10.Continuando numa avaliação numérica, o '' atribui um '8' a Bruno Fernandes. "Foi a principal ameaça do United juntamente com Daniel James nos primeiros minutos de jogo. Produziu mais um momento de pura magia quando bateu o livre para Martial abrir o marcador", aponta.Já o '' avalia Bruno Fernandes com uma nota '7'. O jornal britânico realçou a assistência do médio português para o primeiro golo do Manchester United no dérbi. "Fez uma assistência inteligente e tecnicamente impressionante, ao cobrar um livre de forma muito rápida sobre as cabeças de Aguero e Gundogan para Martial marcar", refere.Por fim, o '' destaca o contributo do internacional português desde a sua chegada a Old Trafford. "Bruno Fernandes esteve diretamente envolvido no maior número de golos da Premier League do que qualquer outro jogador desde a sua estreia (5)", assinala, apontando os dois golos e três assistências que o médio apontou ao serviço do Manchester United.No final do encontro, Bruno Fernandes recorreu às redes sociais rejubilou com o triunfo diante do rival e brincou ainda com o companheiro de equipa, Anthony Martial. "Manchester é vermelho. Finalmente marcaste um golo com uma assistência minha!", pode ler-se.