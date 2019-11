Tottenham avisou Mourinho de que não fará contratações em janeiro, garantem ingleses

Habituado a gastar somas consideráveis no reforço dos seus planteis, José Mourinho terá de se contentar com o plantel que o Tottenham tem de momento pelo menos até final da temporada. Segundo o 'The Guardian', essa terá sido uma das condições apresentadas por Daniel Levy na hora de discutir o plantel de ataque para o que resta da temporada, já que os spurs simplesmente não têm condições para ir ao mercado nesta fase, visto estarem obrigados a pagar verbas avultadas relativas ao empréstimo contraído para construir o seu novo estádio.De resto, nas conversas mantidas, Levy terá feito notar a José Mourinho que é absolutamente fulcral que o clube consiga chegar-se ao top-4 da Premier League, de forma a garantir o encaixe milionário da Liga dos Campeões. Uma tarefa que se prevê bastante complicada, até porque a equipa londrina se encontra de momento no 14.º posto, 11 pontos atrás do quarto colocado, o Manchester City. Ainda assim, com mais 26 jornadas pela frente, o técnico setubalense ainda tem margem de manobra para fazer a sua 'magia'...Provavelmente já sabendo o que o destino lhe reservava neste departamento, José Mourinho acabou por elogiar bastante o plantel que terá à sua disposição, naquela que poderá ter sido uma espécie de manobra de charme para conseguir ter os futebolistas do seu lado."Gosto bastante deste plantel e vejam estes jovens... Não há nenhum treinador no mundo que não goste de jogar com jovens e ajudá-los a crescer. O problema é que muitas vezes chegas a clubes onde o trabalho na base não é bom o suficiente para produzir esses jogadores... Aqui, olhamos para a história e vemos que esta academia sempre deu jogadores talentosos para a equipa principal. E, claro, estou entusiasmado para trabalhar nessa vertente", disse o técnico na sua apresentação.