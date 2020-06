Tottenham contrai empréstimo de 195 milhões de euros para combater efeitos da crise

O Tottenham chegou a acordo com o Governo inglês para um financiamento de 195 milhões de euros, ao abrigo de um programa de assistência financeira lançado para combater a crise económica provocada pela pandemia do novo coronavírus. O empréstimo vai ser 'devolvido' até abril de 2021, com uma taxa de juro de 0,5%, segundo noticiou esta quinta-feira o 'The Athletic'.





O Tottenham estimou perdas de 200 milhões de euros em função da crise sanitária e a construção do novo estádio, o New Tottenham Hotspur Football Stadium , teve custos superiores ao mil milhões de euros, coloca a formação de José Mourinho em dificuldades, até pela falha de entrada nas receitas pela falta de competição.