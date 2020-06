Tottenham de José Mourinho com teste positivo à Covid-19

O Tottenham, orientado pelo técnico português José Mourinho, revelou que tem um caso positivo de Covid-19 nas suas fileiras. "Fomos informados pela Premier League que temos um teste positivo para o Covid-19, após a última ronda de testes no nosso Centro de Treinos. Devido à confidencialidade médica, o nome do indivíduo não será divulgado. Atualmente está assintomático e agora vai ficar em isolamento durante sete dias, de acordo com o protocolo da Premier League, antes de realizar novos testes", lê-se no comunicado dos 'Spurs'.





Este foi o único caso positivo dos 1197 testes realizados esta quarta-feira a jogadores e staff técnico dos 20 emblemas da Premier League. Recorde-se que o reatamento da competição em Inglaterra está agendado para 17 de junho.