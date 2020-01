Tottenham e Benfica oficializam transferência de Gedson Fernandes

Tottenham e Benfica oficializaram esta quarta-feira a transferência de Gedson Fernandes para a equipa da Premier League, onde vai ser treinado por José Mourinho.





O médio português, de 21 anos, viaja para Inglaterra em regime de empréstimo, por 18 meses, com opção de compra no final da cedência, esclarecem os spurs no comunicado oficial.O internacional português esteve mesmo, já ontem, nas bancadas do Tottenham Hotspur Stadium a assistir ao jogo da sua nova equipa frente ao Middlesbrough, para a Taça de Inglaterra.Como o nosso jornal já detalhou, o Benfica recebe 4,5 milhões de euros pelo empréstimo e tem a possibilidade de encaixar mais 50 M€, caso os londrinos acionem a cláusula de opção de compra que consta no contrato assinado entre as partes.O processo foi intermediado por Jorge Mendes, que como se sabe tem excelentes relações com o Benfica e, naturalmente, com Mourinho, de quem é empresário há vários anos. Gedson, que fez 13 jogos com Bruno Lage, era igualmente pretendido por West Ham e Wolverhampton, mas a proposta dos spurs acabou por ir ao encontro das pretensões de Luís Filipe Vieira.