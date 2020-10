Tottenham empresta avançado Ryan Sessegnon ao Hoffenheim

O avançado inglês Ryan Sessegnon vai alinhar até final da época nos alemães do Hoffenheim, por empréstimo do Tottenham, anunciou esta segunda-feira clube inglês, treinado por José Mourinho.

Sessegnon, de 20 anos, chegou ao clube londrino em agosto de 2019, proveniente do Fulham, clube no qual fez toda a sua formação, tendo disputado 12 jogos com a camisola dos 'Spurs'.

O Tottenham, que no domingo goleou, em Old Trafford, o Manchester United por 6-1, ocupa a sexta posição da liga inglesa, a cinco pontos do Everton, que lidera.