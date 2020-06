Tottenham perde jogo-treino com o Norwich

O Tottenham foi esta sexta-feira derrotado em casa, por 2-1, num jogo-treino com o Norwich (último classificado da Premier League) disputado à porta fechada.





Erik Lamela abriu o ativo para os spurs, mas os visitantes igualaram por Josip Drmic, garantindo depois o triunfo com um livre de Mario Vrancic.Nesta partida Mourinho já contou com Harry Kane, Moussa Sissoko, Heung-Min Son e Steven Bergwijn, que estavam todos lesionados quando o campeonato foi suspenso por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.O Tottenham regressa à ação na Premier League no próximo dia 19, em casa, diante do Manchester United.