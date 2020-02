Tottenham prepara brutal aumento salarial para Tanganga

Lançado por José Mourinho há menos de um mês, Japhet Tanganga foi rápido a mostrar o seu talento a José Mourinho, levando mesmo o treinador português a não hesitar a dar-lhe o estatuto de titular nas partidas seguintes. O jovem de 20 anos respondeu sempre de forma positiva, cimentou-se na equipa principal e agora será recompensado também do ponto de vista financeiro, com um brutal aumento salarial de... 1500%!





Segundo o 'Daily Mail', Tanganga aufere de momento o salário mais baixo do plantel (1100 euros por semana), tendo agora em cima da mesa uma oferta que elevará o seu vencimento para os 17,6 mil euros semanais. A este valor o Tottenham irá ainda acrescentar várias cláusulas que ditarão um novo aumento em função da realização de um determinado número de partidas. Tudo dependerá da evolução do jovem jogador, mas a julgar pela sua resposta o mais certo é esse novo aumento surgir muito em breve.Formado nas escolas do clube, Tanganga tem sete partidas disputadas na equipa principal dos spurs, seis delas sob o comando de José Mourinho (três na Premier League). A estreia, refira-se, foi pela mão de Mauricio Pochettino, num duelo da Taça de Inglaterra diante do Colchester United, em setembro.