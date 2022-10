Tottenham quer renovar com Antonio Conte

Antonio Conte, treinador italiano do Tottenham, já referiu duas ou três vezes que não tem vontade de ficar eternamente no Tottenham. Um compromisso longo com os londrinos não parece ser o grande objetivo do técnico mas, apesar disso, a direção spur já começou a pensar em renovação.

De acordo com os ecos que chegam de Inglaterra, o Tottenham que continuar a contar com o treinador, cujo contrato termina no final da temporada, preparado-se para avançar com um aumento substancial no vencimento do italiano.

Conte aufere neste momento qualquer coisa como 15 milhões de euros por ano, sendo que os spurs podem aumentar a parada para garantir a continuidade do treinador.