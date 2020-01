Tottenham reage aos insultos racistas na receção ao Chelsea

O encontro entre Tottenham, de José Mourinho, e o Chelsea, que terminou com um triunfo dos blues por 0-2, ficou manchado por mais um episódio de supostos insultos racistas. No final do encontro entre as duas formações de Londres, Antonio Rüdiger, defesa do Chelsea, alegou ter sido vítima de insultos racistas por parte dos adeptos do Tottenham presentes no Estádio.





Following an alleged incident of racism at today's fixture against Chelsea, the Club has issued the following statement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2019

Momentos após o final do encontro, os spurs emitiram um comunicado sobre o incidente afirmando que "qualquer tipo de racismo é completamente inaceitável" dentro do seu estádio, referindo ainda que poderá "banir" adeptos de entrar no estádio."Estamos a conduzir uma investigação profunda juntamente com o Chelsea e com os seus jogadores de forma a conseguirmos chegar a uma conclusão. Qualquer tipo de racismo é completamente inaceitável no nosso estádio. Levamos estes casos e estas queixas muito a sério, podendo levar-nos a uma ação contra qualquer adepto que se comporte dessa forma, incluindo a proibição de entrar no nosso estádio", pode ler-se no site oficial do clube.