«Transformou por completo a dinâmica do United»: ingleses não poupam elogios a Bruno Fernandes

Mais um jogo, mais um resultado positivo para o Manchester United desde a chegada de Bruno Fernandes. Esta quinta-feira, para a Taça de Inglaterra, os red devils alcançaram a nona partida seguida sem perder (a sétima desde que o ex-Sporting chegou a Old Trafford), agora com um triunfo sem espinhas diante do Derby County, por 3-0 . E mesmo não marcando, a verdade é que o internacional português voltou a destacar-se, tal como sucedeu com Diogo Dalot.Uma vez mais grande parte das análises deixaram palavras elogiosas para o médio luso, com o '', por exemplo, a falar de "mais uma atuação impressionante, ainda que desta feita sem marcar". "Algumas das suas incursões nas zonas livres e também na área mostraram a Ole Gunnar Solskjaer aquilo que lhe faltava", acrescenta o título inglês, que atribui nota 8 ao médio.Já o '', apontando a uma nota 7, diz que o "médio transformou por completo a dinâmica deste United e foi uma constante ameaça". "Foi o jogador que mais segurou a bola, com a maior parte dos ataques a passarem por ele", acrescenta.O '', por seu turno, não destaca a atuação em notas, mas refere que Bruno Fernandes "enquanto criativo esteve na origem de todos os bons ataques que o Manchester United realizou nos 67 minutos em que esteve em campo".Quem não parece ter ficado muito impressionado foi o '', falando na sua análise de um dos "jogos menos eficazes" do português. "Imensa energia gasta na tentativa de se ligar a uma frente de ataque na qual faltou fluidez na primeira metade", escreve o referido título, apontando a uma exibição com nota 6. A mesma nota seria também atribuída pelo '': "Culpado pela sua impaciência em certos momentos, mas os seus riscos provaram-se necessários perante a oposição inicial do Derby."Também em evidência esteve, Diogo Dalot, merecedor de nota 7 para o '' ("atuação muito boa enquanto defesa direito por parte do suplente de Aaron Wan-Bissaka.") e para o '' ("muito bem defensivamente, ainda que raramente alvo de oposição, adicionou presença perigosa quando subiu"). Já o '' foi um pouco mais modesto na análise, tal como sucedera com Bruno Fernandes, apontando a uma nota 5: "Esforçado a percorrer e subir a linha, mas a sua bola final deixou a desejar vezes sem conta". Por fim, o '' atribui nota 6 e fala atuação na qual o defesa demorou algum tempo a assentar o seu jogo: "Acabaria por consegui-lo com o passar dos minutos"