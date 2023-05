Transmissão de streaming ilegal em Inglaterra gera condenações até 11 anos de prisão

A justiça britânica impôs esta terça-feira penas até aos 11 anos de prisão a cinco homens pela difusão ilegal de jogos da Liga inglesa de futebol para milhares de clientes, num processo de streaming ilegal sem precedentes.

A retransmissão dos jogos era feita através de aplicações para aparelhos móveis, que partilhavam também plataformas de 'streaming' de filmes e séries televisivas.

Um tribunal de Chesterfield, no centro de Inglaterra, condenou o cérebro do grupo, Mark Gould, de 36 anos, a uma pena de 11 anos de prisão, por fraude e branqueamento de capitais, segundo anunciou a Premier League, em comunicado, dando conta do "maior processo do mundo contra a pirataria". Os outros membros do grupo foram condenados a penas entre os três e cinco anos de prisão.

O esquema funcionava com o pagamento de mensalidades de cerca de 10 libras (cerca de 11,5 euros ao câmbio atual), um valor muito abaixo das 80 libras cobradas pelas plataformas detentoras dos direitos.

Entre 2016 e 2021, o grupo angariou mais de sete milhões de libras, resultantes de 50 mil assinaturas.