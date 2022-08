Treinador do Brighton avisa Liverpool sobre Caicedo: «42 milhões? Talvez levem as chuteiras»

Graham Potter, treinador do Brighton, respondeu esta terça-feira ao interesse do Liverpool no médio equatoriano Moisés Caicedo, depois de ter sido questionado acerca de uma alegada proposta dos reds a rondar as 42 milhões de libras [cerca de 49 M€] pelo jogador."Talvez conseguissem levar-lhe as chuteiras por esse valor. Talvez! Podem tentar algo à volta dos 115 M€. Não me surpreende que os clubes estejam atentos a ele, tem estado a jogar a um nível fantástico", começou por dizer o técnico inglês.E prosseguiu: "Assim que os clubes começam a observá-lo, percebem que é um jovem fantástico. Uma grande pessoa, um miúdo, a jogar na Premier League, tem todos os atributos para jogar ao mais alto nível. No futebol nunca se sabe, mas estamos bastante calmos e confiantes [de que vai ficar]".Caicedo, recorde-se, chegou a ser associado a outros clubes da Premier League como Manchester United e Arsenal.