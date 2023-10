Joey Barton insulta jogador da própria equipa: «Nem consigo chamá-lo de homem...»

Há dias em que mais valia não sair de casa. O último sábado foi um desses dias para Luke Thomas. O jovem avançado de 24 anos não foi poupado nas críticas feitas pelo treinador Joey Barton, que culpabilizou o futebolista inglês pela derrota (0-2) da equipa na visita ao reduto do Peterborough, a primeira do Bristol Rovers desde o início de agosto."O primeiro golo deles foi um remate desviado que atravessou uma multidão de jogadores e o nosso guarda-redes não teve qualquer hipótese de defesa. Contudo, para piorar a situação, um miúdo idiota, que nem consigo chamá-lo de homem, comprometeu a equipa com os seus padrões de comportamento e rapidamente nos vemos a perder por 2-0... A menos que a gente cresça - e eu sei que hoje em dia temos de ter cuidado com o que dizemos nesta era moderna - e erradicarmos totalmente estes indivíduos fracos e de mente débil que estão atualmente na nossa equipa, não vamos conseguir subir de divisão", atirou o técnico inglês, que enquanto jogador se tornou num dos símbolos do Manchester City, clube pelo qual disputou 130 jogos.Porém, o que terá motivado este 'ataque' do treinador ao seu próprio jogador? Pois bem, durante a jogada que antecede o 2-0 para os anfitriões, Luke Thomas ficou a queixar-se de uma lesão na coxa, provocada por um choque com um adversário, e desinteressou-se do lance. A equipa adversária aproveitou o espaço para lançar o contra-ataque e... ampliar a vantagem no marcador. Escusado será dizer que, logo após este lance, Luke Thomas foi tomar banho mais cedo do que os seus companheiros de equipa.