Treinador do Cardiff admite dificuldade em contratar após acidente com Sala

O treinador do Cardiff, da Liga inglesa, admitiu esta sexta-feira que alguns jogadores recusaram transferir-se para o clube, após o desaparecimento do argentino Emiliano Sala, que tinha sido recentemente contratado."Um ou dois avançados com os quais estávamos em discussões não quiseram vir por causa do que aconteceu. Foi um momento muito difícil, disse Neil Warnock.Apesar destas situações, o clube, 18.º classificado da Liga inglesa, garantiu no 'mercado' de inverno a contratação do médio argentino Leandro Bacuna, proveniente do Reading.O avião no qual viajava para Cardiff o jogador argentino Emiliano Sala, que tinha sido contratado ao Nantes, por 17 milhões de euros, desapareceu dos radares em 21 de janeiro, quando sobrevoava o Canal da Mancha.Na quarta-feira, a investigação britânica ao desaparecimento do monomotor revelou que foram encontrados destroços que deverão pertencer à avioneta.