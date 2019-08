Treinador do Leicester abre a porta de saída a Adrien e já se fala no Sporting

Adrien Silva não faz parte do planos de Brendan Rodgers para a próxima época e pode, por isso, deixar o Leicester este verão. O treinador revelou que teve "uma longa conversa" com o português e que, à semelhança do que sucede com outros jogadores, abriu-lhe a porta de saída dos foxes. A imprensa inglesa coloca a possibilidade de o defesa regressar ao Sporting, clube de onde saiu em 2017."Todos os jogadores sabem em que pé estão as coisas. Não é fácil, mas eu tento sempre ser honesto com eles. Não gosto de desperdiçar o tempo dos jogadores, essa sempre foi a minha forma de ver as coisas", disse Brendan Rodgers, citado pelo 'Leicestershire'."Se eu sei de uma coisa não vou contar-lhes seis meses depois, porque estes jogadores têm vida, não são apenas futebolistas, são seres humanos. Acredito que alguns vão embora, neste momento temos um grupo de treino com 20 jogadores, o que nos permite fazer um trabalho com qualidade. Com 26 ou 27 há seis ou sete que sentem que estão a mais. A minha intenção é trabalhar com um grupo mais pequeno, para que toda a gente se sinta interligada. Assim, se ficarem de fora, sabem que não será por muito tempo", contou.E prosseguiu: "É uma questão de comunicação. A partir do momento em que os jogadores sabem disso, é mais fácil lidarem, depois, com a situação. Eu tive uma longa conversa com o Adrien e sei o que ele quer. Trata-se de um jogador muito experiente, tem 30 anos e nesta idade o que os futebolistas querem é jogar. A janela de transferências está aberta por mais algumas semanas e pode ser que alguma coisa apareça para estes jogadores. Eles, os seus empresários e o clube vão dedicar-se a isso."O central, que jogou metade da época passada no Monaco, disse no mês julho estar muito agradecido ao clube monegasco e não escondeu a vontade de voltar a trabalhar com Leonardo Jardim. Será que o Sporting entra nesta equação?