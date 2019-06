Treinador do Leyton Orient morre aos 49 anos

O futebol inglês está de luto pela morte de Justin Edinburgh, antigo jogador do Tottenham e até agora treinador do Leyton Orient, que este sábado perdeu a vida aos 49 anos. Edinburgh tinha estado no fim de semana passado em Madrid para assistir à final da Liga dos Campeões, entre os 'seus' spurs e o Liverpool, tendo sido internado de urgência no regresso a Inglaterra, na segunda-feira, na sequência de um ataque cardíaco, acabando por não resistir às complicações decorrentes dessa situação.





Treinador principal desde 2007, Edinburgh comandou o Fisher Athletic, Grays Athletic, Rushden & Diamonds, Newport County, Gillingham, Northampton Town e, mais recentemente, o Leyton Orient, clube pelo qual este ano garantiu a subida à League Two.