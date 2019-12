Três portugueses na equipa da década do Wolverhampton

Por Inglaterra continuam a ser elaboradas listas relativas aos melhores da década e uma vez mais há presença portuguesa a destacar. Esta quarta-feira, e já depois de ter revelado a equipa ideal da década no Championship, a Sky Sports anunciou agora os melhores onzes de todas as equipas da Premier League, destacando-se a presença de quatro futebolistas portugueses: três no Wolverhampton e um no Leicester.





No que ao Wolves diz respeito, entram no elenco preferido Rúben Neves ( já tinha marcado presença no onze ideal do Championship ), João Moutinho e Diogo Jota, ao passo que no Leicester a escolha recaiu em Ricardo Pereira, lateral português que atua nos foxes desde 2018.